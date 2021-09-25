Tendürek Dağı'nın zirvesinde kar yağdı

Van’ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı.
Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.
İlçede dün etkili olan sağanak yağış, 3 bin 533 metre yüksekliğindeki Tendürek Dağı'nın zirvesinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte Tendürek Dağı'nın zirvesi beyaza bürünürken, Çaldıran ve çevresindeki yerleşim yerlerinde, hava sıcaklıkları hissedilir derecede azaldı.