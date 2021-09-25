Tendürek Dağı'nın zirvesinde kar yağdı

Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

İlçede dün etkili olan sağanak yağış, 3 bin 533 metre yüksekliğindeki Tendürek Dağı'nın zirvesinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte Tendürek Dağı'nın zirvesi beyaza bürünürken, Çaldıran ve çevresindeki yerleşim yerlerinde, hava sıcaklıkları hissedilir derecede azaldı.