Tendürek Geçidi'nde kar yağışı trafikte aksamalara neden oluyor

Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte akşamlara neden oluyor.

Ülkenin birçok bölgesinde vatandaşlar baharı yağarken, Van ve çevre ilçelerinde kıştan kalma günler yaşanıyor. Türkiye'nin en önemli geçitlerinden biri olan ve Van ile Ağrı arasındaki ulaşımı sağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Kar yağışı özellikle geçidin yüksek kesimleri olan Somkaya ve Gülizar köyleri arasında tipiye dönüştü. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğüne bağlık Erciş 115. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, yolda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlatırken, sürücüleri zincir takmaları ve yanlarında çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.