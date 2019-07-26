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Terk ettiği sevgilisini kurtardı

Van Kalesi’nde intihar girişiminde bulunan genç, kız arkadaşının ikna çabası sonucu kurtarıldı.

Van Kalesi'nde intihar girişiminde bulunan genç, kız arkadaşının ikna çabası sonucu kurtarıldı.



Olay, tarihi Van Kalesi'nin güney cephesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşı tarafından terk edilen 24 yaşındaki F., intihar girişiminde bulunmak için Van Kalesi'ne çıktı. Tarihi kalenin yaklaşık 20 metresinde atlayacağını söyleyen genci fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, genci ikna edebilmek için kaleye çıkarken, itfaiye ekipleri ise atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı.



“Sen atlarsan biz de atlarız”


Olay sırasında gencin yakın akrabaları ise kaleye çıkarak, “Sen atlarsan biz de atlarız” şeklinde F.'yi intihardan vazgeçirmek için yoğun çaba gösterdi. Ekiplerin ve akrabalarının çabasına karşı bir türlü ikna olmayan genç, kız arkadaşının gelmesini istedi.



Telefonla görüşme talebini reddetti


Polis ekiplerince olay yerine getirilen F.'nin kız arkadaşı, telefonla görüşmek istedi. Ancak genç cebindeki telefonu yakınındaki görevliye atarak telefonla görüşme talebini reddetti. Bunun üzerine kız arkadaşı kaleye çıkarak F.'yi ikna etmeye çalıştı. Kaleye çıkarak F.'ye yaklaşan genç kız, gözyaşları içinde F.'nin inmesini istedi. Kız arkadaşının elinden tutarak intihardan vazgeçen genç, alkışlar eşliğinde aşağı indi.



Genç, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, intihar girişimini izleyen yüzlerce meraklı vatandaş da olay yerinden ayrıldı.

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