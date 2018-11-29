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Terör örgütü işbirlikçilerine operasyon: 7 gözaltı

Van merkezli 4 ilde terör örgütü işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.


Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Van'ın Çatak ilçesi kırsalında faaliyet yürüten teröristlerin işbirlikçilerine yönelik operasyon düzenlendi. Van merkezli Mersin, Adana ve Siirt illerinde düzenlenen Şehit Güvenlik Korucusu Ali Ogün Operasyonu'nda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 13 adet cep telefonu, 13 adet sim kart, 3 adet hafıza kartı, 1 adet harici bellek, 2 adet taşınabilir bellek, 1 adet bilgisayar kasası, çok miktarda örgütsel doküman ve terör örgütünü simgeleyen paçavra ele geçirildi.


Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

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