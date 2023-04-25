Ters laleler göz kamaştırıyor

Van'ın Gevaş ilçesindeki yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" diye bilinen ters laleler güzellikleriyle doğayı renklendiriyor.

Gevaş ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte doğa harikası ağlayan gelin olarak adlandırılan eşsiz güzellik sunan ters laleler doyumsuz bir görüntü oluşturuyor. Ters laleleri koparmanın yeni cezası 244 bin 315 lira. Havaların ısınmasıyla birlikte Gevaş ilçesinde doğa harikası bitkiler ortaya çıkmaya başladı. Her yıl boy gösteren ve ağlayan gelin olarak adlandırılan eşsiz güzellik sunan ters laleler doyumsuz bir görüntü oluşturuyor. Yılda 15 gün açan, nesli tehlike altında olan ters laleler, çiçek açtıkları dönemlerde yöre halkının yanı sıra turistlerden de yoğun ilgi görüyor ve yörenin tanıtımında da önemli yer tutuyor. Gevaş ilçesine bağlı Dilmetaş Mahallesi'nde ki kabristanda doğal olarak yetişen ters laleler, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dağ, vadiler ve kabristanlarda yetişen ve eşsiz güzelliğiyle büyüleyen ters laleler mest eden görüntüler oluşturuyor.

"Seyredene bedava, koparana 244 bin bin 315 lira ceza"

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yapıştığı açıklamada, "Endemik bir tür olan, halk arasında "Ağlayan gelin'' olarak da bilinen ters lalelerin koparılması yasaktır. Ters laleleri koparanlara Van İl Şube Müdürlüğümüz tarafından, biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten 244 bin 315 TL idari para cezası uygulanacaktır" denildi.