TFF 2. Lig Kırmızı Grup: GMG Kastamonuspor: 0 - Van Spor FK: 3

TFF 2.
Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü (FK), deplasmanda karşılaştığı GMG Kastamonuspor'u 3-0 yenerek puanını 21'e yükseltti. Van Spor FK, geçtiğimiz hafta içinde göreve başlayan yeni teknik direktör Taner Taşkın ile çıktığı ilk maçta 6 hafta aradan sonra deplasmanda galibiyetle tanıştı.
Stat: Gazi Stadı
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Mustafa Han, Hakan Betaş
GMG Kastamonuspor: İsmail Şahmalı, Özgür İleri, İlyas Çakmak (Yusuf Türk dk. 77), Berkay Sefa Kara (Ömer Gür dk. 60), Harun Aydın, Recep Yılmaz, Faruk Öcal, Özgür Yılmaz, Alican Karadağ (Hakkı Can Aksu dk. 59), Metincan Cici, Hakan Olkan
Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım
Van Spor FK: . Asil Kaan Güler, Barış Gök, Samet Cantürk, Yakup Demir, Şerif Doğan, Oktay Aydın, Sefa Küpeli, Emrah Tacir (Tunç Murat Behram dk. 65), Serdar Cansu (Umut Koray Öz dk. 90 ?), Mehmet Sıddık İstemi, Batuhan Er (Soner Birinci dk. 83)
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Tunç Murat Behram (dk. 71, 73, 88) (Van Spor FK)
Kırmızı Kart: Faruk Öcal (dk. 42) (GMG Kastamonuspor)
Sarı kartlar: Sefa Küpeli, Batuhan Er, Oktay Aydın, (Van Spor FK) Hakan Okan (GMG Kastamonuspor)