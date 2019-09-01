TFF 2. Lig Kırmızı Grup

TFF 2.
Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadeleeden Van Spor FK, ligin ilk maçında evinde konuk ettiği Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Van Atatürk:
Hakemler: Burak Taşkınsoy, Efe Kurtuluş, Ferdi Karadoruk
Van Spor FK: Salih Şenbaş, Cihan Özkaymak (Barış Gök dk. 63), Sedat Cansu, Samet Cantürk, Tunç Murat Behram (Batuhan Er dk. 61), Osman Torun, Mehmet Sıddık İstemi, Sefa Küpeli, Burçak Özkanca, Oktay Aydın (Mert Özyıldırım dk. 71), Barış Sağır
Teknik direktör: Hasan Erkin Şimşir
Bandırmaspor:Hasan Hüseyin Akınay, Rıza Efendioğlu, Birhan Vatansever, Feyyaz Belen, Berat Satılmış (Benhur Keser dk. 56), Erkan Taşkıran, Adem Alkaşı, Abdullah Karmil, Hüseyin Bak, Batuhan Karadeniz (Sinan Akaydın dk. 71), İrfan Başaran (Yusuf Akyel dk. 85)
Goller: Batuhan Er (dk. 87), Osman Torun (dk.90+4), (Van Spor FK), Hüseyin Bak (dk. 57), Feyyaz Belen (dk. 83) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Teknik direktör: Hasan Erkin Şimşir, Burçak Özkanca (Van Spor FK), Feyyaz Belen, Hüseyin Bak, Birhan Vatansever, Abdullah Karmil, Batuhan Karadeniz (Bandırmaspor)