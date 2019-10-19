TFF 2. Lig Kırmızı Grup

Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor FK, ligin evinde konuk ettiği Sivas Belediye Spor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Van Atatürk:

Hakemler: Şeref Taş, Abdullah Uğur Sarı, Emin Barlas

Van Spor FK: Salih Şenbaş, Serdar Cansu, Burçak Özkanca, Samet Cantürk, Barış Gök, Barış Sağır, Oktay Aydın (Timuçin Aşçıgil dk. 75), Mert Özyıldırım (Emrah Tacir dk. 67), Mehmet Sıddık İstemi, Batuhan Er, Tunç Murat Behram (Şerif Doğan dk. 79)

Teknik direktör: Hasan Erkin Şimşir

Sivas Belediye Spor: Hayrullah Mert Akyüz, Safa Yıldırım, Ercüment Eray Ataklı, Onur Uslucan, Mustafa Aydoğdu (Onur Erdem Günel dk. 89 ?), Burak Asan (Mustafa Aydın dk. 90+3 ?), Serkan Yavuz, Kerem Kaya, Osman Bayrak, Ömer Faruk Ermeç, Fatih Çolak

Teknik Direktör: Namık Altunsoy

Sarı kartlar: Salih Şenbaş, (Van Spor FK), Mustafa Aydoğdu, Onur Uslucan, Ömer Faruk Ermeç, (Sivas Belediye Spor)