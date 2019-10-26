TFF 2.
Lig Kırmızı Grup mücadelesinde Van spor FK, deplasmanda konuk olduğu Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı
Hakemler: Selim Özen, Sezgin Altun, Selman Timur
Van Spor FK: Salih Şenbaş, Serdar Cansu, Burçak Özkanca (Timuçin Aşcıgil dk. 69), Samet Cantürk, Barış Gök, Barış Sağır, Oktay Aydın, Mert Özyıldırım (Cihan Özkaymak dk. 46), Mehmet Sıddık İstemi, Batuhan Er (Şerif Doğan dk. 73), Tunç Murat Behram
Teknik direktör: Hasan Erkin Şimşir
Etimesgut Belediyespor: Hasan Sürmeli, Hüseyin Öztürk, Mikail Koçak, Ahmet Kaan Ergün (Gökay Iravul dk. 78), Akın Akman (Lokman Erdoğan dk. 77), Hasan Ahmet Sari (Berat Tosun dk. 67), Eyüpcan Delibalta, Burak Çolak, Alaettin Batuhan Tur, Ömer Esenkaya, Mehmet Atik
Teknik direktör: Adnan Şentürk
Goller: Hüseyin Öztürk (dk. 2), (Etimesgut Belediyespor), Hüseyin Öztürk (KK) (Van Spor FK)
Sarı kartlar: Mikail Koçak, (Etimesgut Belediyespor), Burçak Özkanca, Oktay Aydın, Şerif Doğan (Van Spor FK)