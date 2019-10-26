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TFF 2. Lig Kırmızı Grup

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup mücadelesinde Van spor FK, deplasmanda konuk olduğu Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.



Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı


Hakemler: Selim Özen, Sezgin Altun, Selman Timur



Van Spor FK: Salih Şenbaş, Serdar Cansu, Burçak Özkanca (Timuçin Aşcıgil dk. 69), Samet Cantürk, Barış Gök, Barış Sağır, Oktay Aydın, Mert Özyıldırım (Cihan Özkaymak dk. 46), Mehmet Sıddık İstemi, Batuhan Er (Şerif Doğan dk. 73), Tunç Murat Behram


Teknik direktör: Hasan Erkin Şimşir



Etimesgut Belediyespor: Hasan Sürmeli, Hüseyin Öztürk, Mikail Koçak, Ahmet Kaan Ergün (Gökay Iravul dk. 78), Akın Akman (Lokman Erdoğan dk. 77), Hasan Ahmet Sari (Berat Tosun dk. 67), Eyüpcan Delibalta, Burak Çolak, Alaettin Batuhan Tur, Ömer Esenkaya, Mehmet Atik


Teknik direktör: Adnan Şentürk



Goller: Hüseyin Öztürk (dk. 2), (Etimesgut Belediyespor), Hüseyin Öztürk (KK) (Van Spor FK)


Sarı kartlar: Mikail Koçak, (Etimesgut Belediyespor), Burçak Özkanca, Oktay Aydın, Şerif Doğan (Van Spor FK)

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