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TFF 2. Lig Kırmızı Grup

TFF 2.

Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor FK, evinde konuk ettiği Sakaryaspor AŞ. ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Atatürk


Hakemler: Gürcan Hasova, Yusuf Susuz, Levent Yeşilyurt


Vanspor FK:Aydın Bağ, Mete Yıldız, Emrah Tacir, Fatih Somuncu, Furkan Polat (Güney Tutçuoğlu dk. 63), İsmet Kavutçu (Yakup Demir dk. 63), Kerem Hakan Vapurluoğlu, Mehmet Şirin Soydan (Baran Basut dk 39), Oktay Aydın (İbrahim Bingöl dk. 89), Barış Gök, Kubilay Akyüz (Hamza Küçükköylü (dk 64)


Teknikdirektör: Saffet İşler



Sakaryaspor AŞ: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Serkan Odabaşoğlu, Oğuz Kocabal (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 66), Ali Özgün (Ömer Bozan dk. 76), İrfan Akgün (Savaş Yılmaz dk.76), Onur Ramazan Toprak (Ozan Sol dk. 71), Mehmet Mustafa Yıldızaç, Onur Karakabak, Umut Sönmez (Kadir Arı dk. 46), Ümit Kurt


Teknikdirektör: Ercüment Hülakü Coşkundere


Sarı kartlar: Mete Yıldız, Furkan Polat, Aydın Bağ, (Vanspor FK), Çağlayan Menderes, (Sakaryaspor AŞ)

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