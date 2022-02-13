TFF 2. Lig Kırmızı Grup

TFF 2.
Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor FK, evinde konuk ettiği Turgutluspor'u 1-0 yendi.
Stat: Atatürk
Hakemler: Enver Aydın, Mehmet Kağan Bingül, Birtan Yavuz
Vanspor FK:Onur Tekin, Barış Sağır, Barış Gök, Oktay Aydın (Ogün Özçiçek dk. 55), Oktay Gürdal (Ali Aydemir dk. 55), Uğur Adem Gezer, Mete Yıldız, Mehmet Özdiraz (Furkan Polat dk. 73), Emrah Tacir (Kubilay Akyüz ? dk. +91), Hamza Küçükköylü (İsa Nalbant dk. 73), Miraç Acer,
Teknik direktör: Erhan Altın
Turgutluspor: Fatih Demirlek, Serhat Kot, Emre Keskin, Burak Osman Gençal (Hakan Turan dk. 75), Marvin Sinan Büyüksakarya, Mustafa Emirhan Özyaşar (Okan Erdik dk. 89), Nuri Emre Akit, Haşim Arda Sarman, Alper Ademoğlu, Hamit Kulya, Sinan Akaydın
Teknik direktör: Nazım Gülay
Gol: Mehmet Özdiraz (dk.19) (Vanspor FK)
Kırmızı kart: Uğur Adem Gezer (dk. 80) (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Uğur Adem Gezer, İsa Nalbant, (Vanspor FK), Mustafa Emirhan Özyaşar, Emre Keskin, (Turgutlu Spor)