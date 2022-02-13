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TFF 2. Lig Kırmızı Grup

TFF 2.

Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor FK, evinde konuk ettiği Turgutluspor'u 1-0 yendi.



Stat: Atatürk


Hakemler: Enver Aydın, Mehmet Kağan Bingül, Birtan Yavuz


Vanspor FK:Onur Tekin, Barış Sağır, Barış Gök, Oktay Aydın (Ogün Özçiçek dk. 55), Oktay Gürdal (Ali Aydemir dk. 55), Uğur Adem Gezer, Mete Yıldız, Mehmet Özdiraz (Furkan Polat dk. 73), Emrah Tacir (Kubilay Akyüz ? dk. +91), Hamza Küçükköylü (İsa Nalbant dk. 73), Miraç Acer,


Teknik direktör: Erhan Altın



Turgutluspor: Fatih Demirlek, Serhat Kot, Emre Keskin, Burak Osman Gençal (Hakan Turan dk. 75), Marvin Sinan Büyüksakarya, Mustafa Emirhan Özyaşar (Okan Erdik dk. 89), Nuri Emre Akit, Haşim Arda Sarman, Alper Ademoğlu, Hamit Kulya, Sinan Akaydın


Teknik direktör: Nazım Gülay



Gol: Mehmet Özdiraz (dk.19) (Vanspor FK)


Kırmızı kart: Uğur Adem Gezer (dk. 80) (Vanspor FK)


Sarı kartlar: Uğur Adem Gezer, İsa Nalbant, (Vanspor FK), Mustafa Emirhan Özyaşar, Emre Keskin, (Turgutlu Spor)

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