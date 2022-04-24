TFF 2. Lig Kırmızı Grup

TFF 2.
Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor FK, ligin 36. haftasında evinde konuk ettiği 1461 Trabzon FK'ye 1-0 yenildi.
Stat: Atatürk
Hakemler: Erhan Kestanlıoğlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Çağrıcan Pazarcıklı
Vanspor FK: Onur Tekin, Barış Gök, Uğur Adem Gezer, İsmet Kavuştu, Oktay Gürdal, Barış Sağır (Kubilay Akyüz dk. 76), Ogün Özçiçek (Fatih Somuncu dk. 82), Furkan Polat (Uğur Can dk. 46), Mehmet Özdıraz, Emrah Tacir, Hamza Küçükköylü (İsa Nalbant dk. 46)
Teknik direktör: Erhan Altın
1461 Trabzon FK: Özkan Karabulut, Erkul Küçük, Onur Akdeniz, Berkay Sefa Kara (Muammer Denizhan Taşkan dk. 66), Hakan Yavuz, Halil İbrahim Tuna (Rahmi Anıl Başaran ? dk. 90), Tunahan Ergül, Hakan Yeşil, Yasin Palaz, Yasin Abdioğlu, İrfan Akgün (Kerem Barış ? dk. 90+1)
Teknik direktör: Mehmet Ak
Gol: Yasin Abdioğlu (dk. 45+1) (1461 Trabzon FK)
Sarı kartlar: İsmet Kavşçu, (Vanspor FK), Berkay Sefa Kara, İrfan Akgün, (1461 Trabzon FK)