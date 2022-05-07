TFF 2. Lig Kırmızı Grup

TFF 2.
Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor FK, ligin son haftasında evinde konuk ettiği Niğde Anadolu FK'yi 4-2 yendi.
Stat: Atatürk
Hakemler: Gürcan Hasova, Mehmet Dura, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Taner Tuncer
Vanspor FK: Onur Tekin, Miraç Acer, İsmet Kavuştu, Uğur Adem Gezer, Barış Gök, Barış Sağır (Bahtiyar Yılmaz ? dk. 90), Fatih Somuncu, Ogün Özçiçek (Furkan Polat dk.), Emrah Tacir (Yusuf Şengüler dk. 76), Mehmet Özdıraz (Furkan İnce ? dk. 90+1), Hamza Küçükköylü (Eren Kiyağ ? dk. 90+1)
Teknik direktör: Zeki Yılmaz
Niğde Anadolu FK: Mertcan Dağlı, Ferhat Katipoğlu, Yiğit Demir, Alperen Selvi, Hüseyin Solaklı (Tayfun Tatlı dk. 46), Polat Abay, Hüseyin Erkan, Emre Oymak (Barışcan Işık Altunbaş dk. 76), Eren Aydın, Atalay Yıldırım (Musa Bulut dk. 77), Ertuğrul Tekşen (Sarper Çağlar dk. 46)
Teknik direktör: Ceyhun Müderrisoğlu
Goller: Emrah Tacir (dk. 24), Hamza Küçükköylü (dk. 32), Mehmet Özdıraz (dk.37), Fatih Somuncu (dk. 66) (Vanspor FK), Barışcan Işık Altunbaş (dk.80), Sarper Çağlar (dk.83), (Niğde Anadolu FK)
Sarı kartlar: Miraç Acer, (Vanspor FK), Alperen Selvi, (Niğde Anadolu FK)