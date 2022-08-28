TFF 2. Lig Kırmızı Grup

TFF 2.
Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor FK, sezonun ilk maçında evinde konuk ettiği Pazarspor'u uzatma dakikalarında 1-0 yendi.
Stat: Atatürk
Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Hakan Akkaynak, Niyazi Atakan Ataseven Serkan Gürbüz
Vanspor FK: Haydar Yılmaz, Miraç Acer, Furkan Sakı, Uğur Adem Gezer, Erkul Küçük, Barış Sağır, Muhsin Yıldırım (Aras Aydın dk. 90+6), Muhammed Ali Doğan (Umut Sözen dk. 80), Yusuf Şengüler (Batuhan Karadeniz dk. 61), Uğur Can (Furkan İnce dk.70), Yaser Hacımustafaoğlu (Bahtiyar Yılmaz dk. 90+5)
Teknik direktör: Zeki Yılmaz
Pazarspor: Yasin Davuş, Eyüp Ensar Bozkurt, İlhan Topatarx, Maksut Birben (Muhammet Nişancı dk.83), İsmail Düzgün, Yağız Rüştü Aktaş (Bedirhan Özyürt dk. 62), Güvenç Usta, Oğulcan Enes Demiroğlu, Özgür Kutlu (Oğuzhan Eskiköy dk. 59), Onur Kızıltaş, Önder Selimoğlu (Eray Yüksel dk. 82)
Teknik direktör: Mustafa Kalafatoğlu
Gol: Yaser Hacımustafaoğlu (dk.90+3) (Vanspor FK)
Kırmızı Kart: Güvenç Usta (Pazarspor)
Sarı kartlar: Furkan Sakı, Yaser Hacımustafaoğlu, Furkan İnce, Erkul Küçük, Muhammet Ali Doğan, Barış Sağır, (Vanspor FK), Eray Yüksel, Yasin Davuş, Muhammet Nişancı, Önder Selimoğlu, Eyüp Ensar Bozkurt, Güvenç Usta,(Pazarspor)