İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Van Spor FK: 0 - Kırklarelispor: 0

Misli.

com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Van Spor FK, ligin ikinci maçında evinde konuk ettiği Kırklarelispor' ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Atatürk Şehir Stadyumu


Hakemler: Hasan Kaçar, Birtan Yavuz, Cankut Gönenç



Van Spor FK: Aydın Bağ, Üzeyir Ergün, Barış Gök, Yakup Demir, Rüştü Hanlı, Abdulkadir Özdemir, Oktay Aydın (Sefa Küpeli dk. 64), Sedat Cengiz, Zafer Şensoy (İsmail Güner dk. 86), Utku Şen, Cihan Halil


Teknik Direktör: Gökhan Çalışar



Kırklarelispor: Umut Kaya, Serkan Sözmen, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Kubilay Akyüz (Emre Balki dk. 84), Görkem Bitin (İsmail Ayaz dk. 58), Yunus Emre Yalçın, Mert Sinan Pekesen (Atakan Arslan dk. 72), Hamza Özdemir, Ersel Aslıyükse, Davut Babur


Teknik Direktör: Ali Özçelik



Sarı kartlar: Yakup Demir, (Van Spor FK), Hamza Özdemir, (Kırklarelispor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.