TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Van Spor FK: 0 - Kırklarelispor: 0

com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Van Spor FK, ligin ikinci maçında evinde konuk ettiği Kırklarelispor' ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Atatürk Şehir Stadyumu

Hakemler: Hasan Kaçar, Birtan Yavuz, Cankut Gönenç

Van Spor FK: Aydın Bağ, Üzeyir Ergün, Barış Gök, Yakup Demir, Rüştü Hanlı, Abdulkadir Özdemir, Oktay Aydın (Sefa Küpeli dk. 64), Sedat Cengiz, Zafer Şensoy (İsmail Güner dk. 86), Utku Şen, Cihan Halil

Teknik Direktör: Gökhan Çalışar

Kırklarelispor: Umut Kaya, Serkan Sözmen, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Kubilay Akyüz (Emre Balki dk. 84), Görkem Bitin (İsmail Ayaz dk. 58), Yunus Emre Yalçın, Mert Sinan Pekesen (Atakan Arslan dk. 72), Hamza Özdemir, Ersel Aslıyükse, Davut Babur

Teknik Direktör: Ali Özçelik

Sarı kartlar: Yakup Demir, (Van Spor FK), Hamza Özdemir, (Kırklarelispor)