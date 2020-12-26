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TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Van Spor FK: 1 - GMG Kastamonuspor: 2

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Van Spor FK, evinde konuk ettiği GMG Kastamonuspor'a 2-1 yenildi.



Stat: Atatürk Şehir


Hakemler: Yiğit Peşin, Abdurrahman Atabay, Serdar Osman Akarsu


Van Spor FK: Aydın Bağ, İsmail Güner, Abdulkadir Özdemir (Yiğit Gökoğlan dk. 63), Utku Şen, Sedat Cengiz, Üzeyir Ergün, Sefa Küpeli (Cem Özdemir dk. 88), Burhan Arman (Zafer Şensoy dk. 46), Oktay Aydın, Barış Gök, Yakup Demir


Teknik Direktör: Sebahattin Akgül


GMG Kastamonuspor: Atakan Akyol, Mert Arabacı, Faruk Öcal, Hakkı Can Aksu, Özgür Yılmaz, Recep Yılmaz, Ömer Faruk Yücel (Sefa Gebeşoğlu dk. 68), Birkan Öksüz (Sümer Odabaş dk. 86x), Harun Aydın, Metincan Cici, Oğuzhan Doğan


Teknik Direktör: Levent Eriş


Goller: Yakup Demir (dk.53) (Van Spor FK), Harun Aydın (dk. 49), Metincan Cici (dk.85) (GMG Kastamonuspor)


Sarı kartlar: Oktay Aydın (Van Spor FK), Harun Aydın, Faruk Öcal (GMG Kastamonuspor)

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