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TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Van Spor FK- Kahramanmaraşspor: 1-0

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor FK, evinde konuk ettiği Kahramanmaraşspor’u 1-0 mağlup etti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor FK, evinde konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Van Atatürk


Hakemler: Alpaslan Şen, Emre Aslan, Ömer Lütfü Aydın


Van Spor FK: Salih Şenbaş, Serdar Cansu, Burçak Özkanca, Samet Cantürk, Barış Gök, Barış Sağır, Sefa Küpeli, Oktay Aydin, Mehmet Sıddık İstemi (Emrah Tacir dk. 84), Batuhan Er, Osman Torun (Tunç Murat Behram dk. 23)


Teknik Sorumlu: Hasan Erkin Şimşir


Kahramanmaraşspor: Özkan Karabulut, Rıdvan Türker, Fatih Çiplak, Gökhan Payal, Yusuf Emre Kasal (Emrullah Yıldırım dk. 56), Safa Ali Memnun (Recep Türköz dk. 85), Hüseyin Cihan Avcu (Yasin Abdioğlu dk. 73), Fatih Kamacı, Cerem Talha Dinçer, Haluk Türkeri, Abdullah Topkara


Teknik Sorumlu: Sadullah Zehir


Goller: Barış Sağır (dk. 36) (Vanspor FK)


Sarı Kartlar: Halik Türkeri (dk.30) (Kahramanmaraşspor), Serdar Cansu (dk. 54), Tunç Murat Behram (dk. 66), Barış Sağır (dk. 87), Salih Şenbaş (dk. 90+4), Burçak Özkanca (dk 90+5) (Van Spor FK)

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