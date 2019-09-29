TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Van Spor FK- Kahramanmaraşspor: 1-0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor FK, evinde konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Van Atatürk

Hakemler: Alpaslan Şen, Emre Aslan, Ömer Lütfü Aydın

Van Spor FK: Salih Şenbaş, Serdar Cansu, Burçak Özkanca, Samet Cantürk, Barış Gök, Barış Sağır, Sefa Küpeli, Oktay Aydin, Mehmet Sıddık İstemi (Emrah Tacir dk. 84), Batuhan Er, Osman Torun (Tunç Murat Behram dk. 23)

Teknik Sorumlu: Hasan Erkin Şimşir

Kahramanmaraşspor: Özkan Karabulut, Rıdvan Türker, Fatih Çiplak, Gökhan Payal, Yusuf Emre Kasal (Emrullah Yıldırım dk. 56), Safa Ali Memnun (Recep Türköz dk. 85), Hüseyin Cihan Avcu (Yasin Abdioğlu dk. 73), Fatih Kamacı, Cerem Talha Dinçer, Haluk Türkeri, Abdullah Topkara

Teknik Sorumlu: Sadullah Zehir

Goller: Barış Sağır (dk. 36) (Vanspor FK)

Sarı Kartlar: Halik Türkeri (dk.30) (Kahramanmaraşspor), Serdar Cansu (dk. 54), Tunç Murat Behram (dk. 66), Barış Sağır (dk. 87), Salih Şenbaş (dk. 90+4), Burçak Özkanca (dk 90+5) (Van Spor FK)