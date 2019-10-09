TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Van Spor FK - UTAŞ Uşakspor: 1-2

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor FK, evinde konuk ettiği UTAŞ Uşakspor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Van Atatürk

Hakemler: Bilal Köseoğlu, Bülent Uludoğan, Yakup Bulut

Van Spor FK: Salih Şenbaş, Serdar Cansu, Yakup Demir, Samet Cantürk, Barış Gök, Sefa Küpeli (Mert Özyıldırım dk. 61), Barış Sağır, Oktay Aydın, Mehmet Sıddık İstemi (Timuçin Aşcıgil dk. 79), Batuhan Er, Tunç Murat Behram (Emrah Tacir dk. 61)

Teknik Sorumlu: Hasan Erkin Şimşir

UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın, Oğuzhan Yazıcı, Berkay Özer (Emre Demir dk. 46), Berat Çetinkaya, Alpay Koldaş, Seçkin Getbay, Abdullah Balıkçı, Ali Say (Mehmet Tuğrul Başkan dk. 46), İbrahim Şirin, Kadir Arı (Feyyaz Aydil dk. 74), Ömer Akyörük

Teknik Sorumlu: Ali Seçkin Topçu

Goller: Kadir Arı (dk. 12) Feyyaz Aydil (dk. 90) (UTAŞ Uşakspor), Oktay Aydın (dk. 19) (Vanspor FK)

Sarı Kartlar: İbrahim Şirin (dk. 10), Berat Çetinkaya (62), Emre Demir (dk. 72), Oğuzhan Yazıcı (dk. 85), Feyyaz Aydil (dk. 90+4) (UTAŞ Uşakspor), Samet Cantürk (dk. 68), Yakup Demir (dk. 90+4), Mert Özyıldırım (dk. 90+5) (Vanspor FK)