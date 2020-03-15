TFF 2. Lig: Van Spor FK: 0 - Sakaryaspor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 28. hafta mücadelesinde Van Spor FK, evinde Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Veli Karakaya, Serkan Gülçer, Murat Tuğberk Curbay
Van Spor FK: Salih Şenbaş, Barış Gök, Nuri Terliksiz, Yakup Demir, Şerif Doğan (Maksut Taşkıran dk. 74), Oktay Aydin, Barış Sağır, Mehmet Sıddık İstemi, Enes İslam İlkin (Tunç Murat Behram dk. 53), Batuhan Er (Mehmet Alaeddinoğlu dk. 66), Serdar Cansu
Teknik Sorumlu: Feyyaz Uçar
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu, Abdulaziz Solmaz (Barış Örücü dk. 86 ?), Alper Tursun (Sinan Özkan dk. 67), Onur Eriş, Okan Eken, Azad Filiz, Hamza Özdemir ? (Ahmet Furkan Özcan dk. 6), Denis Taşkesen, Ömer Alp Kulga
Teknik Sorumlu: Şaban Yıldırım
Gol: Okan Eken (dk. 49) (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Denis Taşkesen, Alper Tursun, Ömer Alp Kulga, Serkan Odabaşoğlu, Onur Eriş (Sakaryaspor), Barış Gök, Salih Şenbaş, Oktay Aydın (Van Spor FK.)