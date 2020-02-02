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TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 - Bodrumspor: 5

TFF 2.

Ligde mücadele eden Van Spor FK, evinde konuk ettiği Bodrumspor'a 1-5 mağlup oldu.



Stat: Atatürk


Hakemler: Mustafa Aydın, Emin Barlas, Arif Dilmeç


Van Spor FK: Salih Şenbaş, Barış Gök, Samet Cantürk (Cenk Kaplan dk. 46), Nuri Terliksiz, Tarık Mayhoş (Mehmet Alaeddinoğlu dk. 36), Oktay Aydın, Barış Sağır (Maksut Taşkıran dk. 68), Serdar Cansu, Tunç Murat Behram, Enes İslam İlkin, Batuhan Er


Teknik Sorumlu: Taner Taşkın


Bodrumspor: Übeyd Adıyaman, Medeni Bingöl, Oğuzhan Türk (Caner Solmaz dk. 46), Emre Özkan, Muhammet Aran, Erkan Değişmez (Hüseyin Erkan dk. 22), Emirhan Subaş, Celal Dumanlı, Batuhan Ayvaz, Abdullah Topkara (Süleyman Özdamar dk. 54), Timur Kosovalı


Teknik Sorumlu: Tarık Daşgün


Sarı kartlar: Emirhan Subaş (dk. 30), Emre Özkan (dk. 36), Hüseyin Erkan (dk. 82), Übeyt Adıyaman (dk. 86) (Bodrumspor)


Kırmızı kart: Emre Özkan (dk. 51) (Bodrumspor)


Goller: Oktay Aydın (dk. 8) (Vanspor), Timur Kosovalı (dk. 9-29) Celal Dumanlı (dk. 57), Batuhan Ayvaz (dk. 81), Hüseyin Erkan (dk. 89) (Bodrumspor)

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