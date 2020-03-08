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TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 - Etimesgut Belediyespor: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü (FK), evinde konuk ettiği Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Atatürk


Hakemler: Hasan Avcı, Mustafa Han, Tolga Özcan



Van Spor FK: Salih Şenbaş, Serdar Cansu, Barış Gök, Nuri Terliksiz, Cenk Kaplan, Barış Sağır, Oktay Aydın (Osman Torun dk. 63), Maksut Taşkıran (Mehmet Alaeddinoğlu dk. 90 ?), Batuhan Er, Tunç Murat Behram (Samet Cantürk dk. 63), Mehmet Sıddık İstemi


Teknik Direktör: Feyyaz Uçar



Etimesgut Belediyespor: Osman Mert Göktepe, Hüseyin Öztürk, Mikail Koçak, Ahmet Kaan Ergün, Akın Akman, Eyüpcan Delibalta, İbrahim Alan, Alaettin Batuhan Tur, Okan Saraçoğlu (Furkan Emre Ünver dk. 64), Muhammet Emre Kalkan (Yusuf Yıldırım dk. 73), Kaan Yılmaz (Berkant Şahin Kök dk. 82)


Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca



Goller: Batuhan Er (Pen. dk. 28) (Van Spor FK), Eyüpcan Delibalta (dk.34), (Etimesgut Belediyespor)


Kırmızı Kartlar; Cenk Kaplan (dk. 59), (Van Spor FK), Eyüpcan Delibalta (dk. 89), (Etimesgut Belediyespor)


Sarı Kartlar: Cenk Kaplan, (Van Spor FK), Hüseyin Öztürk, Eyüpcan Delibalta, İbrahim Alan, Akın Akman, Furkan Emre Ünver, Kaan Yılmaz (Etimesgut Belediyespor)

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