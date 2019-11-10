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TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 - Eyüpspor: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü (FK), evinde konuk ettiği Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu.



Stat: Atatürk


Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Hamdi Tontu, Kadir Kantekin


Van Spor FK: Salih Şenbaş, Serdar Cansu (Umut Koray Öz dk. 82 ?), Ufukhan Bayraktar, Samet Cantürk, Barış Gök, Barış Sağır, Sefa Küpeli (Tunç Murat Behram (dk. 71), Oktay Aydin, Emrah Tacir (Şerif Doğan dk. 64), Mehmet Sıddık İstemi, Batuhan Er


Eyüpspor: Alp Tutar, Göksu Alhas, Muharrem Doğan, Berkan Burak Turan (Kadirhan Atagün dk. 60), Mahsun Çapkan, Eren Taşkın, Harun Özcan (Volkan Kesim dk. 90+4), Muhammet Yeşil, Ömer Akbel (İzlem Anıl Balakkız dk. 52), Egemen Zengin, Ali Aydın


Sarı Kartlar: Mahsun Çapkan (dk. 28-44), Egemen Zengin (dk. 40), Göksu Alhas (dk. 89), Kadirhan Atagün (dk. 90+6), Volkan Kesim (dk. 90+8) (Eyüpspor), Serdar Cansu (dk. 28), Batuhan Er (dk. 85), Barış Sağır (dk. 90+5) (Van Spor FK)


Kırmızı Kartlar: Mahsun Çapkan (dk. 44), Timur Çakıroğulları (dk. 90+2) (Eyüpspor)


Goller: Batuhan Er (dk. 16 Pen.) (Van Spor FK), Eren Taşkın (dk. 55), Ali Aydın (dk. 81) (Eyüpspor)

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