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TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 - Somaspor FK: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 34. hafta maçında Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü evinde konuk ettiği Somaspor Futbol Kulübü'nü Mehmet Özdıraz'ın 5'nci dakikada attığı golle 1-0 yendi.



Stat: Atatürk


Hakemler: Sinan Özcan, Hasan Erdoğan, Giray Kara


Van Spor FK: Onur Tekin, Barış Gök, Uğur Adem Gezer (Mete Yıldız dk. 77), Miraç Acer, Taha Gür, Barış Sağır, Ogün Özçiçek, Furkan Polat (Fatih Somuncu ? dk. 90+1) , Mehmet Özdıraz, Emrah Tacir (Oktay Gürdal dk. 67), Hamza Küçükköylü (İsa Nalbant dk. 80)


Teknik direktör: Erhan Altın



Somaspor FK: Muharrem Tunay Meral, Eray Korkmaz (Osman Hanoğlu dk. 72), Oğuzhan Yıldırım, Atamer Bilgin (Mücahit Aslan dk. 71), Özcan Aydın, Onur Ulaş, Yılmaz Ceylan, Mustafa Şengül, Celal Emir Dede (Orkun Ahmet Dedeoğlu dk. 84), Ali Akkuş (Eray Pazar dk. 58), Yasin Yıldız (Emirhan Uzun dk. 85)


Teknik direktör: Burhanettin Basatemür



Gol: Mehmet Özdıraz (dk.5) (Van Spor FK)


Sarı kartlar: Ogün Özçiçek, Taha Gür (Van Spor FK), Eray Korkmaz, Ali Akkuş (Somaspor FK)

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