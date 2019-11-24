TFF 2. Lig: Van Spor FK: 2 - Bayburt Özel İdare Spor: 0

Ligde mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü (FK), evinde konuk ettiği Bayburt Özel İdare Spor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Semih Kurt, Mehmet Kağan Bingül, Suat Güz

Van Spor FK: Asil Kaan Güler, Barış Gök, Samet Cantürk, Yakup Demir, Şerif Doğan, Barış Sağır, Sefa Küpeli, Mehmet Sıddık İstemi (Soner Birinci dk. 84), Serdar Cansu (İsmail Güner dk. 90+2), Emrah Tacir(Umut Koray Öz dk. 70), Tunç Murat Behram

Bayburt Özel İdare Spor: Alişan Şeker, Erol Yükseker, Bilal Gülden, Haydar Deniz (Niyazi Çolak dk. 60), Emre Şahin (Burak Göksel dk. 87), Sinan Özkan, Tayyib Kanarya, Yusuf Onur Arıkan, Azad Filiz, Volkan Çekiç (Alper Tursun dk. 71), Ethem Ercan Pülgir

Sarı Kartlar: Yakup Demir (dk. 7), Serdar Cansu (dk. 90), Soner Birinci (dk. 90+4), (Van Spor FK), Tayyip Kanarya (dk. 31), Haydar Deniz (dk. 51), Ethem Pülgir (dk. 54), Burak Göksel (dk. 90+4) (Bayburt Özel İdare Spor)

Goller: Tunç Murat Behram (dk. 32 Pen), Serdar Cansu (dk. 56) (Van Spor FK)