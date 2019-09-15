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TFF 2. Lig: Van Spor FK: 3 - Kardemir Karabükspor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Van Spor FK, evinde konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendi.



Stat: Van Atatürk


Hakemler: Erhan Kutlu, Kerem Candaş, Mehmet özer


Van Spor FK: Asil Kaan Güler, Batuhan Er, Serdar Cansu, Samet Cantürk (Yakup Demir dk. 71), Tunç Murat Behram (Barış Gök dk. 60), Osman Torun, Mehmet Sıddık İstemi, Sefa Küpeli, Burçak Özkanca, Oktay Aydın (Timuçin Aşçıgil dk. 57), Barış Sağır,


Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir


Kandemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Arda Belen, Sezer Gündüz, Emre Eser, Fatih Tultak, Melih Berat Arslan, Doğukan Sabih Toksöz (Toykan Topuz dk. 57), Abdullah Sezgin, Cihan Aydın (Ömer Faruk Yılmaz dk. 70), Fatih Kızılay, Batuhan Kurt (Nazmican Başkara dk. 76)


Teknik Direktör: İsmail Demirci


Goller: Tunç Murat Behram (dk. 28), Batuhan Er (dk. 36), Sefa Küpeli (dk. 69) (Van Spor FK)


Sarı kartlar: Oktay Aydın, Serdar Cansu (Van Spor FK), Batuhan Kurt (Kardemir Karabükspor)

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