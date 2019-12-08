TFF 2. Lig: Van Spor FK: 3 - Tuzla Spor AŞ: 0

Ligde mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü (FK), evinde konuk ettiği Tuzla Spor AŞ'yi 3-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Adem Sarıtaş, Suha Adıyaman, Hüseyin Can

Van Spor FK: . Salih Şenbaş, Barış Gök, Samet Cantürk (İsmail Güner 90+1?), Yakup Demir, Şerif Doğan (Sefa Küpeli dk. 81), Oktay Aydin, Barış Sağır, Serdar Cansu, Tunç Murat Behram (Emrah Tacir dk. 69), Mehmet Sıddık İstemi, Batuhan Er

Teknik Sorumlu: Taner Taşkın

Tuzla Spor AŞ: Bayram Olgun, Devrim Taşkaya (Yasin Yener dk. 52), Doğan Can Otman, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Murat Türkkan (Mustafa Emre Can dk. 61), Erdinç Pekgöz, Göksu Türkdoğan, Umut Sönmez, Tarık Mayhoş, Bülent Uzun (Abdullah Halman dk. 73)

Teknik Sorumlu: Gürses Kılıç

Sarı Kartlar: Umut Sönmez (dk. 23-62), Bayram Olgun (dk. 41), Sadık Baş (dk. 90+1) (Tuzlaspor AŞ), Serdar Cansu (dk. 24), Samet Cantürk (dk. 59) (Van Spor FK)

Kırmızı Kart: Umut Sönmez (dk. 62)

Goller: Batuhan Er (dk. 40-89), Serdar Cansu (dk. 76) (Van Spor FK)