TFF 2. Lig: Vanspor: 4 - Niğde Anadolu: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 19. hafta mücadelesinde Vanspor, evinde konuk ettiği Niğde Anadolu'yu 4-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Lütfullah Aslan, Çetin Öncel, Mehmet Özer
Van Spor FK: Salih Şenbaş, Barış Gök, Samet Cantürk, Nuri Terliksiz, Tarık Mayhoş, Oktay Aydın (Sefa Küpeli dk. 69), Barış Sağır, Serdar Cansu, Tunç Murat Behram (Cihan Özkaynak dk. 82 ?), Mehmet Sıddık İstemi, Batuhan Er (Maksut Taşkıran dk. 46)
Niğde Anadolu FK: Muhammet Taha Tepe, Mustafa Hakkı Peker (Hüseyin Altuğ Taş dk. 39), Yusuf Can Esendemir, Recep Yemişci, Rıza Efendioğlu, Atalay Gürel, Atalay Yıldırım (Emir Can Sayar dk. 59), Metehan Yilmaz, Hakkı Yıldız, Berkin Taşkın (Ali Mert Aydın dk. 81), Altar Han Hidayetoğlu
Goller: Barış Gök (dk. 22), Oktay Aydın (dk. 32), Tunç Murat Behram (dk. 60), Mehmet Sıddık İstemi (dk. 90) (Van Spor FK)
Sarı Kartlar: Mustafa Hakkı Peker, Yusuf Can Esendemir, Recep Yemişçi, Nuri Terliksiz (Niğde Anadolu FK), Sefa Küpeli, Salih Şenbaş (Van Spor FK)