TFF 2. Lig: Vanspor FK: 0 - GMG Kastamonuspor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği GMG Kastamonuspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Burak Taşkınsoy, Selim Şenöz, Sinan Ertinğü
Vanspor FK: Haydar Yılmaz, Şerif Doğan (Sabit Hakan Yılmaz dk. 65), Nuri Terliksiz (Serkan Sefil dk. 89), Uğur Adem Gezer, Erkul Küçük, Barış Sağır, Emre Oymak, Sedat Komi (Muhammed Ali Doğan dk. 73), Emrah Tacir, Hasan Bilal (Onurcan Güler dk. 73), Utku Şen
GMG Kastamonuspor: Eray Birniçan, Yusuf Talum, Mustafa Berkan Aydeniz, Ahmet Furkan Özcan, Emre Can Coşkun, Berkan Burak Turan, Yasin Başaytaç, Ömer Faruk Yücel (Muhammed Enes Durmuş dk. 65), Abdulaziz Solmaz (Bertu Alican Özyürek dk. 90+7 ?), Yiğit Ali Bayrak (İsmail Bilgin dk. 90+9 ?), Ergin Keleş
Sarı kartlar: Şerif Doğan, Nuri Terliksiz, Sedat Komi, Barış Sağır (Vanspor FK), Yusuf Talum, Ömer Faruk Yücel, Mustafa Berkan Aydeniz, Berkan Burak Turan (Kastamonuspor)