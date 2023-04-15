TFF 2. Lig: Vanspor FK: 0 - Kocaelispor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 32. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Erkan Akbulut, Kemal Mavi
Vanspor FK: Haydar Yılmaz, Miraç Acer, Furkan Sakı, Uğur Adem Gezer, Erkul Küçük, Barış Sağır, Emre Oymak, Sedat Komi (Tayyib Kanarya dk. 79), Emrah Tacir (Sekan Sefil dk. 89 ?), Utku Şen (Ömer Faruk Güneş dk. 89 ?), Hasan Bilal (Sabit Hakan Yılmaz dk. 46)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Dıogo Aleksıs Özçakmak, Alihan Kubalas, Yalçın Kılınç z, Mehmet Yılmaz, Atila Turan, Mert Çölgeçen (Cem Ekinci dk. 74), Yusuf Cihat Çelik (İlyas Kubilay Yavuz dk. 46), Tayfun Aydoğan, Samed Ali Kaya (Cengizhan Akgün dk. 80 ?), Okan Eken (Beykan Şimşek dk. 80 ?)
Kırmızı kart: Mehmet Yılmaz (dk. 66) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Miraç Acer, Barış Sağır, (Vanspor FK), Mert Çölgeçen (Kocaelispor)