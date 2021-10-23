TFF 2. Lig: Vanspor FK: 0 - Sivas Belediyespor: 3

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Sivas Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Yakup Özhan, Anıl Küçükkaraca, Sinan Bilen
Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Yakup Demir (Berat Çetinkaya dk. 45), İsmet Kavuştu, Barış Gök, Fatih Somuncu, Oktay Aydin (Kubilay Akyüz dk. 66), Emrah Tacir, Güney Tutcuoğlu (Selim Kayacı dk. 54 (Mehmet Şirin Soydan dk. 90+2 ?), Furkan İnce (Baran Basut dk. 46), Hamza Küçükköylü
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Gökhan Çetinus (Hakan Can Çimen dk. 35), Uğur Bulut, Yasin Elmas, Alpay Koçaklı (Abdullah Topkara dk. 80 ?), Ozan Kılıçoğlu (Oğuzhan Bozkurt dk. 80 ?), Sinan Özkan (Mustafa Aydın dk. 69), Eşref Korkmazoğlu, Yücel Candemir, Enes Yılmaz, Barış Sağır (Muhammed Furkan Işık dk. 80 ?)
Goller: Hakan Can Çimen (dk. 37), Alpay Koçaklı (dk.49), Mustafa Aydın (dk. 79) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Oktay Aydın, Barış Gök (Vanspor FK), Alpay Koçaklı, Yücel Candemir (Sivas Belediyespor)