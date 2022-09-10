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TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - 1461 Trabzon FK: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 3. haftasında Silahtaroğlu Vanspor FK, evinde 1461 Trabzon FK ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Atatürk


Hakemler: Ali Yılmaz, Ferhat Çalar, Nezihi Aytar, Alkan Parsak


S. Vanspor FK: Haydar Yılmaz, Miraç Acer, Furkan Sakı, Uğur Adem Gezer, Erkul Küçük (Yaser Hacımustafaoğlu dk. 84 ?), Barış Sağır, Muhsin Yıldırım (Umut Sözen dk. 57), Muhammed Ali Doğan, Uğur Can (Emrah Tacir dk. 70), Sabit Hakan Yılmaz (Furkan İnce dk. 70), Batuhan Karadeniz


1461 Trabzon FK: Özkan Karabulut, Mustafa Berkan Aydeniz, Onur Akdeniz, Muammer Denizhan Taşkan (İsmail Haktan Odabaşı dk. 78), Tunahan Ergül, Berkay Sefa Kara (Atalay Yıldırım dk. 88), Ahmet Abdullah Çakmak (Salim Farsak dk. 68), Arif Morkaya, Ali Eren İyican, Mert Özmen, Fuat Bavuk


Goller: Batuhan Karadeniz (dk. 45+7 pen.), (Vanspor FK), Ahmet Abdullah Çakmak (dk. 27) (1461 Trabzon FK)


Sarı kartlar: Muhsin Yıldırım, Sabit Hakan Yılmaz, Barış Sağır, Muhammed Ali Doğan, (Vanspor FK), Fuat Bavuk, Ali Eren İyican, Onur Akdeniz, Mehmet Ak (TD) (1461 Trabzon FK)

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