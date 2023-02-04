TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Adıyaman Spor FK: 0

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, ligin 23. haftasında evinde konuk ettiği Adıyaman Spor FK'yi 89. dakikada Umut Sözen'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Vanspor FK sahasında aldığı bu galibiyetle puanını 43'e çıkartarak averajla 4. sıraya yükseldi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Doğukan Yıldırım, Serdar Osman Akarsu, Kerem Kalkan

Bitexen Van Spor FK: Haydar Yılmaz, Miraç Acer , Furkan Sakı, Uğur Adem Gezer, Erkul Küçük, Barış Sağır, Emre Oymak (Emrah Tacir dk. 60), Muhammed Ali Doğan (Onur Güler dk. 46), Hasan Bilal (Umut Sözen dk. 75), Sabit Hakan Yılmaz (Şerif Doğan dk. 90+3), Tayyib Kanarya (Nuri Terliksiz dk. 90+3)

Teknik direktör: Ümit Bozkurt

Adıyaman Spor FK: Melih Ağa, Kerem Hakan Vapurluoğlu (Alihan Bel dk. 90+3), Atakan Ekiz, Yiğit Demir, Burak Gürler, Haydar Deniz, Salim İyik, Göktan Işılak, Fırat Ergün, Nezir Özer (Nihat Koç dk. 75), Vedat Yeşilkaya (Emrah Çalışkan dk. 23)

Teknik direktör: Osman Bozkurt

Gol: Umut Sözen (dk.89) (Vanspor FK)

Kırmızı kart: Burak Güler (90+7) (Adıyaman Spor FK)

Sarı kartlar: Emrah Tacir, Sabit Hakan Yılmaz, Uğur Adem Gezer, Umut Sözen, Onurcan Güler (Vanspor FK), Burak Güler (45+1), Atakan Ekiz (Adıyaman Spor FK)