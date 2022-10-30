TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Ankara Demirspor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta Vanspor FK, ligin 12. haftasında konuk ettiği Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Safa Yılmaz, Şenol Bektaş, Efe Kurtuluş
Vanspor FK: Haydar Yılmaz, Alihan Kubalas, Uğur Adem Gezer, Miraç Acer, Erkul Küçük, Barış Sağır, Muhsin Yıldırım (Ömer Faruk Gümüş dk. 72), Muhammed Ali Doğan (Umut Sözen dk. 87), Emrah Tacir, Uğur Can, Yaser Hacımustafaoğlu (Hasan Bilal dk. 60)
Ankara Demirspor: Ömercan Avci, Hüseyin Eren Bektaş, Abdullah Çelik, Serkan Sözmen (Ümit Yasin Arslan dk. 81), Harun Aydın (İrfan Akgül dk. 69), Mert Örnek (Muhammet Haşim Çoban dk. 82), Mervan Yusuf Yiğit, Mücahit Can Akçay (Burhan Arman dk. 46), Oktay Aydin (Hasan Kaya dk. 87), Kadir Taşoğlu, Alperen Kuyubaşı
Gol: Uğur Can (dk. 65) (Vanspor FK)
Kırmızı kart: Kadir Taşoğlu (dk. 75) (Ankara Demirspor)
Sarı kartlar: Uğur Can (dk. 75), Alihan Kubalas (dk. 78) (Vanspor FK), Oktay Aydin (dk. 80) (Ankara Demirspor)