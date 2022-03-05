TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Bayburt Özel İdare Spor: 1

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, evinde konuk ettiği Bayburt Özel İdare Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Can Cengiz, Harun Terin, Salih Burak Demirel

Vanspor FK: Aydın Bağ, Barış Gök, Uğur Adem Gezer, İsmet Kavuştu, Miraç Acer, Ogün Özçiçek, Oktay Aydın (Barış Sağır dk. 84 ?), Furkan Polat (Mehmet Özdıraz dk. 67), Kubilay Akyüz (Taha Gür dk. 72), Emrah Tacir (Oktay Gürdal dk. 83 ?), Hamza Küçükköylü

Bayburt Özel İdare Spor: Zülküf Özer, Sefa Narin, Onur Kolay (Ömer Faruk Çalışkan dk. 88 ?), Gökdeniz Varol (Cumhur Yılmaztürk dk. 82 ?), Emre ahin (İlker Sayan dk. 59), Tarık Mayhoş, Yunus Emre Yalçın (Salim Asal dk. 84 ?), Ali Fırat Okur, Ömer Yıldız (Tayyib Kanarya dk. 46), Gökhan Yılmaz, Mehmet Taşçı

Goller: Furkan Polat (dk. 13) (Vanspor FK), Tayyib Kanarya (dk.77), (Bayburt Özel İdare Spor)

Sarı kartlar: Ogün Özçiçek, (Vanspor FK), Tayyib Kanarya, Yunus Emre Yalçın, Gökhan Yılmaz, (Bayburt Özel İdare Spor)