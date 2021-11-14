TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Bodrumspor: 3

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Bodrumspor'a 3-1 mağlup oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Selim Özen, Burak Gültek, Barış Çiçeksoyu
Vanspor FK: Aydın Bağ, İlyas Ekiz, İsmet Kavuştu, Yakup Demir, Barış Gök, Selim Kayacı (Polat Furkan dk. 46), Fatih Somuncu, Oktay Aydın (Mehmet Şirin Soydan dk. 75), Emrah Tacir (Baran Basut dk. 75), Sedat Komi (Kubilay Akyüz dk. 61), Hamza Küçükköylü
Bodrumspor: Ali Türkan, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Süleyman Özdamar, Ali Eren İyican, Sergen Yatağan (Yekta Kurtuluş dk. 59), Burhan Eşer (Süleyman Güneş dk. 60), Halil İbrahim Sevinç (Erkan Değişmez dk. 65), Samet Yalçın, Oğuzhan Doğan, Berk İsmail Ünsal
Goller: Oğuzhan Doğan (dk. 16 ve 35), Samet Yalçın (dk. 47) (Bodrumspor), Sedat Komi (dk. 41) (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Oğuzhan Doğan, Sergen Yatağan, Erkan Değişmez (Bodrumspor), Hamza Küçükköylü (Vanspor FK)