TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Çorum FK : 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Gürcan Hasova, Emin Barlas, Azad İlhan
Vanspor FK: Aydın Bağ, İsmet Kavuştu, Uğur Adem Gezer, Barış Gök, Miraç Acer, Barış Sağır, Ogün Özçiçek (Aras Aydın dk. 46), Emrah Tacir, Kubilay Akyüz (Uğur Can dk. 46), Taha Gür (İsa Nalbant dk. 46), Mehmet Özdıraz (Polat Furkan dk. 70)
Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Recep Türköz, Murat Yıldırım, Burak Çalık (Atakan Akkaynak dk. 78), Volkan Okumak (Volkan Keskin dk. 90 ?), İsmet Benli (Mertcan Aşcı dk. 61), Mustafa Eren Damar (Kürşat Altunkaya dk. 90 ?), Hakkı Can Aksu, Mehmet Akyüz (Batuhan Er dk. 78), Sefa Akın Başıbüyük, Mahsun Çapkan
Goller: Mehmet Özdıraz (dk. 25) (Vanspor FK), Mehmet Akyüz (dk. 34) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Mehmet Özdıraz (dk. 21), Miraç Acer (dk. 77), Barış Gök (dk. 89) (Vanspor FK), İsmet Benli (dk. 20), Volkan Okumak (dk. 89) (Çorum FK)