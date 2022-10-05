TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Diyarbekir Spor A.Ş.: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Silahtaroğlu Vanspor FK, evinde Diyarbekir Spor A.Ş. ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Metehan Alpat, Adem Şahan, Necmi Demir
Silahtaroğlu Vanspor FK: Haydar Yılmaz, Alihan Kubalas, Uğur Adem Gezer, Miraç Acer, Erkul Küçük, Ömer Faruk Gümüş (Yusuf Şengüler dk. 86 ?), Sedat Komi (Umut Sözen dk. 69), Sabit Hakan Yılmaz (Hasan Bilal dk. 82 ?), Yaser Hacımustafaoğlu (Batuhan Karadeniz dk. 88 ?), Uğur Can (Furkan İnce dk. 69), Barış Sağır
Diyarbekir Spor A.Ş.: Kurtuluş Yurt, Muhammed Ali Kurt, Nuri Melih Mursal, Şerif Doğan, İsa Baltacı (Doğan Karakuş dk. 82), Cihan Aydın (Baran Işık dk. 46), Yasin Elmas, Serhat Enes Çalışan (Ozan Karabacak dk. 72), Muhammed Sarıkaya (Fatih Çiplak dk. 90 ?), Berkay Ceylan, Onat Kutay Kurt (İlker Sayan dk. 46)
Goller: Ömer Faruk Gümüş (dk. 47) (Silahtaroğlu Vanspor FK), Doğan Karakuş (dk. 86) (Diyarbekir Spor A.Ş.)
Sarı kart: Ozan Karabacak (dk. 90+1) (Diyarbekir Spor A.Ş.)