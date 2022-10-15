TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Etimesgut Belediyespor: 1

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor FK, ligin 10. haftasında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Furkan Ulu, Haydar Avcı

Silahtaroğlu Vanspor FK: Haydar Yılmaz, Miraç Acer, Uğur Adem Gezer, Alihan Kubalas, Umut Sözen, Barış Sağır, Muhammed Ali Doğan, Sedat Komi, Emrah Tacir, Uğur Can, Batuhan Karadeniz (Yaser Hacımustafaoğlu dk. 61)

Etimesgut Belediyespor: Murat Can Yıldız, İsmail Güner, Berk Akgönül (Furkan Polat dk. 87 ?), Eren Kınalı (Suat Bolat dk. 78), Reşo Akın, Mehmet Sıddık İstemi (Abdülcebrail Akulut dk. 87 ?), Sezer Özmen, Semih Üstün (Talha Özler dk. 62), Aykut Civelek, Turan Yılmaz (Rüstem Yıkılmaz dk. 78), Atamer Bilgin

Goller: Turan Yılmaz (dk. 46) (Etimesgut Belediyespor), Yaser Hacımustafaoğlu (90+5) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Umut Sözen, (Vanspor FK), İsmail Güner, Mehmet Sıddık İstemi, Turan Yılmaz, Reşo Akın, Aykut Civelek, Abdülcebrail Akbulut, Suat Bolat (Etimesgut Belediyespor)