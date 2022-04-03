TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Etimesgut Belediyespor: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü konuk ettiği Etimesgut Belediyespor'a 2-1 yenildi.
Stat: Atatürk
Hakemler: Şevket Teker, Güner Mumcu Taştan, Ferhat Çalar
Vanspor FK: Aydın Bağ, Barış Gök, Mete Yıldız, Uğur Adem Gezer, Barış Sağır (İsa Nalbant dk. 82 ?), Furkan Polat (Ogün Özçiçek dk. 69), Hamza Küçükköylü, Mehmet Özdıraz (Oktay Aydın dk. 69), Uğur Can (Kubilay Akyüz dk. 46), Taha Gür, Emrah Tacir (Oktay Gürdal dk. 87 ?)
Etimesgut Belediyespor: Osman Mert Göktepe, İsmail Güner, Berk Akgönül (Burak Çolak dk. 57), Halil Köçer (Maksut Taşkıran dk. 57), Sezer Özmen, Medeni Bingöl, Turan Yılmaz, Ömer Kandemir, Yağız Suat Bolat (Furkan Ünsal dk. 73), Erdi Zengin, Mehmet Sıddık İstemi
Goller: Hamza Küçükköylü (dk. 46) (Vanspor FK), Burak Çolak (dk. 59, 80) (Etimesgut Belediyespor)
Sarı kartlar: Emrah Tacir (Vanspor FK), Mehmet Sıddık İstemi, Ömer Kandemir (Etimesgut Belediyespor)