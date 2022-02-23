TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Kahramanmaraşspor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 27. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Ahmet Şimşek, Muhammed Yıldız
Vanspor Futbol Kulübü: Onur Tekin, Barış Gök, Barış Sağır, Oktay Aydin (Ogün Özçiçek dk. 46), Uğur Adem Gezer, İsmet Kavuştu, Miraç Acer, Kubilay Akyüz (Oktay Gürdal dk. 81), Ali Aydemir (Hamza Küçükköylü dk. 46), Mehmet Özdıraz (Polat Furkan dk. 65), Emrah Tacir
Kahramanmaraşspor: Yasin Davuş, Hebat Alan, Emre Özkan (Mustafa Sol dk. 87 ?), Deniz Yılmaz, Ömer Faruk Gümüş, Mehmet Güven (Emre Bayram dk. 80), Halil İbrahim Esen, Okan Saraçoğlu (Ebubekir Berke Tambay dk. 64), Özcan Atalay, Yakup Ramazan Zorlu, Can Erdem
Gol: Kubilay Akyüz (dk. 60) (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Polat Furkan (Vanspor FK), Hebat Alan, Emre Özkan, Deniz Yılmaz, Yakup Ramazan Zorlu (Kahramanmaraşspor)