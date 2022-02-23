İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Kahramanmaraşspor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 27. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Atatürk


Hakemler: Yiğit Arslan, Ahmet Şimşek, Muhammed Yıldız


Vanspor Futbol Kulübü: Onur Tekin, Barış Gök, Barış Sağır, Oktay Aydin (Ogün Özçiçek dk. 46), Uğur Adem Gezer, İsmet Kavuştu, Miraç Acer, Kubilay Akyüz (Oktay Gürdal dk. 81), Ali Aydemir (Hamza Küçükköylü dk. 46), Mehmet Özdıraz (Polat Furkan dk. 65), Emrah Tacir


Kahramanmaraşspor: Yasin Davuş, Hebat Alan, Emre Özkan (Mustafa Sol dk. 87 ?), Deniz Yılmaz, Ömer Faruk Gümüş, Mehmet Güven (Emre Bayram dk. 80), Halil İbrahim Esen, Okan Saraçoğlu (Ebubekir Berke Tambay dk. 64), Özcan Atalay, Yakup Ramazan Zorlu, Can Erdem


Gol: Kubilay Akyüz (dk. 60) (Vanspor FK)


Sarı kartlar: Polat Furkan (Vanspor FK), Hebat Alan, Emre Özkan, Deniz Yılmaz, Yakup Ramazan Zorlu (Kahramanmaraşspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.