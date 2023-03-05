TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Kırklarelispor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Onur Bingöl, Mehmet Kuru, Yahya Kemal Yurtbilir
Vanspor FK: Haydar Yılmaz, Miraç Acer, Furkan Sakı, Uğur Adem Gezer, Erkul Küçük, Barış Sağır, Onurcan Güler (Emre Oymak dk. 55), Muhammed Ali Doğan (Tayyib Kanarya dk. 72), Sabit Hakan Yılmaz (Serkan Sefil dk. 72), Hasan Bilal, Utku Şen (Sedat Komi dk. 90+1 ?)
Kırklarelispor: Mehmet Cinpir, Sinan Akgöl, Uğur Aygören, Necmican Cebeci, Canberk Ömer Özdemir, Taşkın Kartal, Semih Üstün, Şevki Çınar (Ensar Arslan dk. 75), Hüseyin Eray Karataş (Furkan Şamil Çetin dk. 85), Enes İslam İlkin, Muzaffer Kahrıman (Burak Albayrak dk. 46)
Gol: Miraç Acer (dk. 90+3) (Vanspor FK)
Kırmızı kartlar: Uğur Adem Gezer ( dk. 61) (Vanspor FK), Uğur Aygören (dk. 38) (Kırklarelispor)
Sarı kartlar: Muhammed Ali Doğan (dk. 45), Miraç Acer (dk. 55), Tayyib Kanarya (dk. 90+3) (Vanspor FK), Sinan Akgöl (dk. 84) (Kırklarelispor)