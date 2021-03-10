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TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Kırşehir Belediyespor: 2

Misli.

com TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. hafta maçında Vanspor FK, konuk ettiği Kırşehir Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.



Stat: Atatürk


Hakemler: Bilal Köseoğlu, Yiğit Çam, Sezgin Şahbaz


Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ, Emre Özkan, Yakup Demir, Barış Gök, Oktay Aydin (Siyar Kepir dk. 83 ?), Üzeyir Ergün, Sedat Komi (Abdulkadir Özdemir dk. 46), Selim Kayacı (Utku Şen dk. 46), Ali Say, Burhan Arman (Muhammet Mahmut Emir dk. 70), Sedat Cengiz


Kırşehir Belediyespor: Ahmet Sabri Fener, Nuri Melih Mursal, Volkan Altınsoy (Oğuzhan Yazıcı dk. 69), Erbay Eker (Şerif Doğan dk. 81 ?), Onur Karakabak, Serhat Mermer, Hakan Yavuz (Gökay Iravul dk. 69), Mehmet Alaeddinoğlu (Hakan Erçelik dk. 81 ?), Abdülkadir Akyıldız, Ali Kucık (Ahmet Karadayı dk. 65), Üstün Bilgi


Goller: Üstün Bilgi (dk. 1), Mehmet Alaeddinoğlu (dk. 15) (Kırşehir Belediyespor), Sedat Cengiz (dk. 5) (Vanspor FK)


Sarı kartlar: Yakup Demir, Siyar Kepir (Vanspor FK),

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