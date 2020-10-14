TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Sakaryaspor: 0

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Hüseyin Gökberk Arslan, Arda Darcan, Ahmet Oğuz Yılmaz
Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ, Rüştü Hanlı, Yakup Demir, Barış Gök, Üzeyir Ergün, Abdulkadir Özdemir (Oktay Aydın dk. 61), Sefa Küpeli, Sedat Cengiz, Zafer Şensoy (Yiğit Gökoğlan dk. 77), Cihan Halil ? (Burhan Arman dk. 34), Yaser Yıldız (Utku Şen dk. 77)
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Abdulaziz Solmaz, Muhammet Reis (Caner Koca dk. 69), Hasan Bilal (Devrim Taşkaya dk. 27), Ali Özgün (Berk İsmail Ünsal dk. 69), Oğuzhan Kayar, Çağrı Ortakaya, Alpay Koçaklı (Hakan Aslantaş dk. 42), Berkay Can Değirmencioğlu, Ümit Yasin Arslan
Gol: Berk İsmail Ünsal (k.k) (dk. 90)
Sarı kartlar: Abdulaziz Solmaz, Devrim Taşkaya, Çağrı Ortakaya, Hakan Aslantaş, Oğuz Kayar (Sakaryaspor), Sedat Cengiz (Vanspor FK)