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TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Sivas Belediyespor: 0

Misli.

com TFF 2. Lig Kırmızı Grup üçüncü hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Sivas Belediyesporu 1-0 mağlup etti.



Stat: Atatürk


Hakemler: Sait Tuzcu, Fatih Pazı, Nurettin Taşkesen


Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ, Cihan Halil (Yaser Yıldız dk. 46), Abdulkadir Özdemir, Utku Şen (Yiğit Gökoğlan dk. 64), Sedat Cengiz (Oktay Aydın dk. 80), Üzeyir Ergün, Sefa Küpeli, Rüştü Hanlı, Zafer Şensoy (Sedat Komi dk. 88 ?), Barış Gök, Yakup Demir


Sivas Belediyespor: Yunus Emre Kırdal, Uğur Bulut, Muhsin Polat (Uğur Mustafa Türk dk. 83 ?), Ali Say (Mehmet Fatih Ayık dk. 57), Ozan Kılıçoğlu, Emre Şahin (Mustafa Aydın dk. 57), Burak Aydın (Abdullah Halman dk. 69), Hüseyin Tokmak, Cumhur Yılmaztürk, Şevki Çınar (Muhammet Mustafa Gundak dk. 69), Fatih Çolak


Gol: Sedat Cengiz (dk. 76) (Vanspor FK)


Sarı kartlar: Rüştü Hanlı, Zafer Şensoy, Yiğit Gökoğlan (Vanspor FK), Hüseyin Tokmak, Uğur Bulut (Sivas Belediyespor)

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