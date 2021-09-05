TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 - Adıyaman 1954 Spor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 1. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Adıyaman 1954 Spor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Can Cengiz, Mücahit Değermenci, Samet Özkul
Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ, İlyas Ekiz, Berat Çetinkaya, Mete Yıldız, Barış Gök, Selim Kayacı (Polat Furkan dk. 67), Oktay Aydin (Yusuf Şengüler dk. 67), Emrah Tacir (Kerem Hakan Vapurluoğlu (dk. 90+4 ?), Sedat Komi, Güney Tutcuoğlu (Fatih Somuncu dk. 46), Kubilay Akyüz (Hamza Küçükköylü dk. 77)
Adıyaman 1954 Spor: Fatih Demirlek, Emin Altunay, Eren Tokat (Kerem Çalışkan dk. 82 ?), Seydi Kayasoy, Osman Torun, Ahmet Kaan Ergün (Ogün Özçiçek dk. 46), Hakan Olkan, Oğuzhan Öztürk, Umut Aydın (Doğan Gölpek dk. 75), Cengizhan Akgün (Mert Arabaci dk. 82 ?), Fatih Üge (Abdulkadir Kuzey dk. 66)
Goller: Kubilay Akyüz (dk. 62), Emrah Tacir (dk. 88) (Vanspor FK), Eren Tokat (dk. 66) (Adıyaman 1954 Spor)
Sarı kartlar: Sedat Komu (dk. 56), Barış Gök (dk. 85)(Vanspor FK), Emin Altunay (dk. 34), Fatih Demirlek (dk. 90+1)(Adıyaman 1954 Spor)