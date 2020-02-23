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TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 - Ankara Demirspor: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 25. hafta mücadelesinde Vanspor FK, sahasında Ankara Demirspor'u 2-1 yendi.



Stat: Atatürk


Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Barkın Güdü, Ozan Bekar


Vanspor FK: Salih Şenbaş, Şerif Doğan, Barış Gök, Yakup Demir, Nuri Terliksiz, Barış Sağır, Oktay Aydin, Umut Koray Öz (Enes İslam dk. 46), Mehmet Sıddık İstemi, Serdar Cansu, Batuhan Er (Maksut Taşkıran dk. 89)


Teknik Sorumlu: Ferhat Demir


Ankara Demirspor: Emre Selen, Kamil İçer, Çağrı Bülbül, Hasan Küçcük, Mustafa Kayabaşı (Samed Yeşil dk. 86 ?), Burak Öksüz, Serdar Eylik, Ahmet Devret, Barış Alper Yılmaz (Muhammed Samed Karakoç dk. 60), Taner Koç (Kerem Hakan Vapurluoğlu dk. 74), Mustafa Tahir Babaoğlu


Teknik Sorumlu: Bahaddin Güneş


Goller: Mustafa Tahir Baboğlu (dk. 2) (Ankara Demirspor), Yakup Demir (dk. 48), Serdar Cansu (dk. 79) (Vanspor FK)


Sarı kartlar: Taner Koç, Mustafa Tahir Babaoğlu, Burak Öksüz (Ankara Demirspor), Barış Sağır, Batuhan Er (Vanspor FK)

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