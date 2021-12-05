TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 - Ankaraspor: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Ankaraspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Enes Kanpara, Yunus Doğan, Bedirhan Soydemir
Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ, İlyas Ekiz (Kerem Hakan Vapurluoğlu dk. 46), Barış Gök, Mete Yıldız, İsmet Kavuştu, Oktay Aydın, Furkan Polat (Mehmet Şirin Soydan dk. 81 ?), Fatih Somuncu (Selim Kayacı dk. 59), Kubilay Akyüz (Baran Basut dk. 81 ?), Emrah Tacir (Sedat Komi dk. 59), Hamza Küçükköylü
Ankaraspor: Metin Erol, Gökhan Kurumuş, Recep Yemişci, Kadir Yazıcı, Alaettin Batuhan Tur, Oğuzhan Efe Yılmaz (Barış Zeren dk. 65), Furkan Çil (Semih Üstün dk. 87 ?), Erdal Öztürk (Sedat Cengiz dk. 65), Şahin Fıstıkcı, Erdem Çetinkaya (Mert Sinan Pekesen dk. 77), Murat Yılmaz
Goller: Hamza Küçükkaya (dk. 9), Furkan Polat (dk. 60) (Vanspor FK), Recep Yemişçi (dk.38), Murat Yılmaz (dk. 72) (Ankaraspor)
Kırmızı kart: Recep Yemişçi (dk. 90+4) (Ankaraspor)
Sarı kartlar: Erdem Çetinkaya, Furkan Çil, Recep Yemişçi (Ankaraspor), Oktay Aydın, Mete Yıldız, Mehmet Şirin Soydan, İsmet Kavuştu (Vanspor FK)