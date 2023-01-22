TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 - Fethiyespor: 0

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, ligin 19. haftasında konuk ettiği Fethiyespor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Kerem İlitangil, Ferhat Çalar

Vanspor FK: Haydar Yılmaz, Miraç Acer, Furkan Sakı, Uğur Adem Gezer, Erkul Küçük, Barış Sağır, Emre Oymak (Sabit Hakan Yılmaz dk. 61), Muhammed Ali Doğan (Onurcan Güler dk. 86), Emrah Tacir (Tayyip Kanarya dk. 85), Hasan Bilal (Umut Sözen dk. 78), Uğur Can (Sedat Komi dk. 78)

Fethiyespor: Murat Demir, Şahan Akyüz, Rıdvan Türker, Selim Kayacı, Aykut Uluç (Berat Tosun dk. 65), Azad Filiz (Sinan Kalaycı dk. 53), Oktay Balcı, Selçuk Alibaz (Ali Ceylan dk. 76), Emre Bekir, Umut Sönmez, Sezer Özmen

Goller: Hasan Bilal (dk. 62), Şahan Akyüz (dk. 68 KK.) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Muhammed Ali Doğan (Vanspor FK) Emre Bekir, Rıdvan Türker (Fethiyespor)