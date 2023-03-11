TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 - İskenderunspor: 0

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, konuk ettiği İskenderunspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Sezgin Şahbaz, Giray Kara

Vanspor FK: Haydar Yılmaz, Furkan Sakı, Erkul Küçük, Utku Şen (Serkan Sefil dk. 84 ?), Muhammed Ali Doğan (Tayyib Kanarya dk. 84 ?), Sabit Hakan Yılmaz (Emrah Tacir dk. 61), Hasan Bilal (Emre Oymak dk. 71), Nuri Terliksiz, Şerif Doğan, Onurcan Güler (Sedat Komi dk. 71) Barış Sağır

İskenderunspor: Muhammet Can Tuncer, Okan Dernek (Bertül Kocabaş dk. 60), Enes Soy (Onur Ramazan Toprak dk. 60), Ahmet Devret, Hasan Hüseyin Acar (Kaan Yüksel dk. 84 ?), Kemal Tokak, Ali Keten, Onur Ural, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi (Kadri Ari dk. 90 ?), Süleyman Güneş (Artun Akçakın dk. 84 ?)

Goller: Utku Şen (dk. 45+1 ve 73) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Haydar Yılmaz (dk. 80) (Vanspor FK), Nadir Çiftçi (dk. 80) (İskenderunspor)