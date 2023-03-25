TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 - Karacabey Belediyespor: 0

TFF.
2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, ligin 28. haftasında evinde konuk ettiği Karacabey Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Sedat Etik, Vedat Demir
Vanspor FK: Haydar Yılmaz, Furkan Saki, Erkul Küçük, Utku Şen (Tayyib Kanarya dk. 81), Emrah Tacir (Oğuzhan Eskiköy dk. 86), Uğur Adem Gezer, Hasan Bilal (Sabit Hakan Yılmaz dk. 67), Emre Oymak (Onurcan Güler z dk.67), Şerif Doğan (Nuri Terliksiz dk. 81), Sedat Komi, Barış Sağır
Teknik Sorumlu: Ümit Bozkurt
Karacabey Belediyespor A.Ş.: Veysel Sapan, Ömer Kuşan (Serkan Emrecan Terzi dk. 72), Hakan Demir, Kadir Turhan, Abdullah Dıjlan Aydın (Caner Koca dk. 72), Mustafa Diler (Abdullah Balıkçı dk. 56), Fatih Aktay Uğur Mustafa Türk dk. 46), Onur Karakabak, Ulaş Zengin, Sadık Arda Yılmaztürk (Yusuf Erdem Gümüş dk. 49), Devrim Taşkaya
Teknik Sorumlu: Mehmet Ak
Goller: Hasan Bilal (dk. 25 ve 63) (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Emre Oymak (dk. 45+3) (Vanspor FK), Hakan Demir (dk.45), Devrim Taşkaya (dk.50), Mustafa Diler (dk. 53), (Karacabey Belediyespor)