TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 - Karacabey Belediyespor: 0

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, ligin 28. haftasında evinde konuk ettiği Karacabey Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Sedat Etik, Vedat Demir

Vanspor FK: Haydar Yılmaz, Furkan Saki, Erkul Küçük, Utku Şen (Tayyib Kanarya dk. 81), Emrah Tacir (Oğuzhan Eskiköy dk. 86), Uğur Adem Gezer, Hasan Bilal (Sabit Hakan Yılmaz dk. 67), Emre Oymak (Onurcan Güler z dk.67), Şerif Doğan (Nuri Terliksiz dk. 81), Sedat Komi, Barış Sağır

Teknik Sorumlu: Ümit Bozkurt

Karacabey Belediyespor A.Ş.: Veysel Sapan, Ömer Kuşan (Serkan Emrecan Terzi dk. 72), Hakan Demir, Kadir Turhan, Abdullah Dıjlan Aydın (Caner Koca dk. 72), Mustafa Diler (Abdullah Balıkçı dk. 56), Fatih Aktay Uğur Mustafa Türk dk. 46), Onur Karakabak, Ulaş Zengin, Sadık Arda Yılmaztürk (Yusuf Erdem Gümüş dk. 49), Devrim Taşkaya

Teknik Sorumlu: Mehmet Ak

Goller: Hasan Bilal (dk. 25 ve 63) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Emre Oymak (dk. 45+3) (Vanspor FK), Hakan Demir (dk.45), Devrim Taşkaya (dk.50), Mustafa Diler (dk. 53), (Karacabey Belediyespor)